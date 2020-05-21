Експрем’єрка Молдови Майя Санду має шанси перемогти чинного президента на майбутніх виборах.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом публічних політик.

Згідно з результатами, якщо у другий тур майбутніх президентських виборів вийдуть чинний президент Ігор Додон та експрем’єрка Майя Санду, лідерка партії "Дія та солідарність", остання випереджає його на декілька відсотків.

33,3% респондентів відповіли, що голосували би за Санду, 29,1% – за Додона.

Водночас, лише 11% опитаних вірять, що Майя Санду переможе на виборах, тоді як у перемогу Додона вірять 22,4%.

Інші потенційні суперники Додона мають менші шанси: лідер "Нашої партії" Ренато Усатий набрав би у другому турі 26,3%, порівняно з 27,2% у Додона, а лідер "Платформи Гідність і правда" Андреа Нестасе – 24,7% проти 30,6% у Додона.

Опитування проводили 13-23 липня методом телефонного опитування. Всього опитали близько 1200 респондентів, старших 18 років. Статистична похибка становить близько 3%.

Нагадаємо, президентські вибори у Молдові мають відбутися 1 листопада 2020 року.