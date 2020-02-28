За словами посадовців з Литви, Польщі та Франції, Туреччина зняла свої заперечення у НАТО щодо планів оборони Польщі і країн Балтії.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

План захисту для Польщі, Литви, Латвії та Естонії, деталі якого засекречені, був складений на їхнє прохання після того, як Росія анексувала український Крим в 2014 році. План був схвалений на саміті НАТО в Лондоні в грудні.

Але Туреччина не дозволяла главам НАТО втілити цей план в життя, поки вони не визнають терористичним курдське ополчення YPG на півночі Сирії.

"Турки зняли свої заперечення", - заявив в середу представник Міністерства оборони Франції. Дипломат держави НАТО заявив, що плани тепер остаточно узгоджені.

Хоча наразі неясно, чи отримала Туреччина якісь поступки за свою згоду, інший дипломат НАТО сказав, що Анкара погодилася після тиску з боку інших 29 союзників в кінці минулого місяця.

План оборони Польщі та країн Балтії, відомий як Eagle Defender, не має прямого стосунку до стратегії Туреччини в Сирії.

МЗС Туреччини відмовилося коментувати агентству цю інформацію в четвер.