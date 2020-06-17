Українських політв'язнів змушували голосувати за «обнулення» термінів Путіна — Денісова
|20:10 02.07.2020
|Крым
У Росії та тимчасово окупованому Криму українських політв'язнів змушували голосувати за поправки до Конституції Росії.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає НВ.
«Отримала інформацію, що керівництво деяких установ системи Федеральної служби виконання покарань Росії змушує українських політв'язнів голосувати на всеросійському референдумі, оскільки вважає їх громадянами Росії», — заявила вона.
За словами Денісової, у разі відмови голосувати російські тюремники здійснювали психологічний тиск на них.
Омбудсмен зазначила, що попри те, що Росія вважає в’язнів Кремля своїми громадянами, вони залишаються громадянами України. А примус до набуття громадянства РФ вона розцінила як «ще один вид репресивної політики Російської Федерації стосовно громадян України, які опинилися в умовах окупації».
За даними Офісу президента, на території тимчасово окупованого Криму та РФ незаконно утримують 94 українських політв'язнів, з них близько 70 — це кримські татари.
Нагадаємо, голосування за поправки до Конституції РФ про обнулення термінів Володимира Путіна проходило з 25 червня по 1 липня.
За даними ЦВК Росії, зміни підтримали майже 78% тих, хто проголосував, явка була близько 65%.
Поправки до Конституції РФ дозволять чинному президенту знову балотуватися на цей пост в 2024 році - Володимир Путін зможе залишатися при владі до 2036 року.
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