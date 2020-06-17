У Росії та тимчасово окупованому Криму українських політв'язнів змушували голосувати за поправки до Конституції Росії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає НВ.

«Отримала інформацію, що керівництво деяких установ системи Федеральної служби виконання покарань Росії змушує українських політв'язнів голосувати на всеросійському референдумі, оскільки вважає їх громадянами Росії», — заявила вона.

За словами Денісової, у разі відмови голосувати російські тюремники здійснювали психологічний тиск на них.

Омбудсмен зазначила, що попри те, що Росія вважає в’язнів Кремля своїми громадянами, вони залишаються громадянами України. А примус до набуття громадянства РФ вона розцінила як «ще один вид репресивної політики Російської Федерації стосовно громадян України, які опинилися в умовах окупації».

За даними Офісу президента, на території тимчасово окупованого Криму та РФ незаконно утримують 94 українських політв'язнів, з них близько 70 — це кримські татари.

Нагадаємо, голосування за поправки до Конституції РФ про обнулення термінів Володимира Путіна проходило з 25 червня по 1 липня.

За даними ЦВК Росії, зміни підтримали майже 78% тих, хто проголосував, явка була близько 65%.

Поправки до Конституції РФ дозволять чинному президенту знову балотуватися на цей пост в 2024 році - Володимир Путін зможе залишатися при владі до 2036 року.