ООН продовжує фіксувати порушення прав людини в Криму, заявила в четвер верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи попередній звіт організації про ситуацію з правами людини в Криму та Севастополі .

"Звіт вказує, що в Криму тривають порушення прав людини, зокрема тортури й інше погане поводження з боку органів правопорядку", - сказала вона стосовно доповіді, яка охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, особливе занепокоєння викликає доступна інформація про те, що ніхто з осіб, які вчинили правопорушення, не відповів за скоєне.

В ООН також висловили занепокоєння у зв'язку з неадекватними умовами утримання в Криму, яку можуть розцінюватися як нелюдяне або таке, що принижує людську гідність, поводження або покарання" і у зв'язку з "криміналізацією свободи слова в соціальних мережах". Ідеться і про втручання в роботу журналістів і про перешкоджання з боку влади під час спроб провести конференції або публічні обговорення в цьому регіоні.

Згідно з заявою Бачелет, Росія порушує міжнародне гуманітарне право за допомогою транспортування ув'язнених з окупованої території на територію Росії або за допомогою "застосування в Криму свого кримінального законодавства, що суперечить зобов'язанням поважати кримінальне право на окупованій території".

Зазначається, що проведення Росією в Криму призову до Збройних сил є ще одним прикладом порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас звіт нагадує уряду України "про його зобов'язання застосовувати всі доступні способи, щоб забезпечити повагу до дотримання прав людини в Криму". При цьому в ООН висловили занепокоєння у зв'язку з "дискримінацією і перешкодами", з якими стикаються нинішні й колишні жителі Криму "у спробі отримати доступ до банківських послуг або під час реєстрації народження і смерті в Україні за межами Криму".

Бачелет також пообіцяла, що її управління продовжить стежити за ситуацією з дотриманням прав людини в Криму.