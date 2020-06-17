Путін готує росіян до війни? Центробанк РФ зробив дивне повідомлення

19:39 02.07.2020   Россия

Центральний банк країни-агресорки нагадав росіянам, що в умовах війни буде проведена мобілізація заощаджень населення.

Зокрема, ще 30 червня російський центробанк на своїй сторінці в Facebook написав, що зняття готівки з рахунків «було обмежено у перші дні Великої вітчизняної війни», тобто у 1941 році, передає Главком.

Держава «мобілізувала кошти населення», пояснив регулятор, щоб поповнити бюджет і обмежити грошову емісію - тобто включення на повну потужність друкарського верстату.

Що цікаво, цей пост вже переписано, й на його місці з’явився інший текст: «Тут був пост на тему фінансів під час Великої вітчизняної війни. На жаль, багато неправильно його трактували. Щоб уникнути подальших домислів, ми видалили цей пост. Приносимо вибачення за невдалий текст».

Тим часом коментатори пишуть, що «інтернет все пам'ятає». «Спасибі, що оголосили задуми наших чинуш, піду знімати вклад, те, що від нього залишилося хоч зніму!», «Ну й до чого ця інфа? За війною скучили?», - йдеться у коментарях під постом.

В оригіналі «історичного екскурсу» у часи Другої світової російський центробанк також писав, що під час війни «для громадян був введений військовий податок, податок на бездітних і самотніх, підвищені сільськогосподарський і прибутковий податки». Відпустки були скасовані, компенсація за них перераховувалася на вклади і також була заморожена.

До війни надходження до держбюджету від податків і позик населення СРСР становили 10-12% доходів бюджету, за чотири роки війни населення забезпечило близько третини всіх доходів країни, сплативши дві третини витрат військового бюджету, зазначає центробанк РФ.

«Якщо в 1940 році бюджет витрачав на всі заходи із обслуговування населення більше, ніж отримував з нього доходів, то в 1943 році державний бюджет вилучив у населення доходів більше, ніж фактично на нього витратив», - цитує регулятор аналітичну записку центральної бухгалтерії Держбанку СРСР від 28 серпня 1944 року.

«Поряд з примусовими антиінфляційними заходами держава вела широку пропаганду добровільного збору коштів за допомогою грошово-речових лотерей і державних позик. У створений Фонд фронту громадяни несли особисті заощадження, золото, коштовності і навіть худобу», - розповідає центробанк РФ.

При цьому польові установи Держбанку СРСР організували на фронті залучення у внески коштів військовослужбовців і безготівкові розрахунки, що дозволило державі заощадити значні суми готівки.

Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.



Ще на цю тему:

20:45 17.06.2020
Российские банкиры просят правительство не переходить на отечественное ПО и IT-оборудование: нет современных технологий
12:15 08.05.2020
Группа ВТБ приобрела долю в зерновом терминале «Тамань» за 61 млн евро
11:45 09.04.2020
Низка ЗМІ заявили про повернення кредитування ЄБРР у РФ. Банк спростовує
15:40 08.04.2020
Золотая лихорадка: Госбанки тоннами вывозят золото из России
11:20 27.03.2020
Резервы ЦБ РФ рухнули рекордно с 2008 года
18:00 23.03.2020
Український бізнесмен продав зерновий термінал в Тамані російському банку
18:00 11.11.2019
Верховний Суд зняв заборону на примусовий продаж "дочки" російського банку
15:15 11.11.2019
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
12:20 07.11.2019
Промсвязьбанку может быть передано около 70% средств госзаказа российской "оборонки"
20:30 01.11.2019
Импортозамещение: Российским банкам и нефтяным компаниям запретят использовать иностранное ПО
11:15 24.10.2019
ВТБ рассчитывает до конца года выкупить долю украинского агрохолдинга в терминале Тамань
21:20 20.09.2019
Российские банки потеряли треть запасов валюты
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
Всі новини країни
Россия Россия
19:39 02.07.2020
Путін готує росіян до війни? Центробанк РФ зробив дивне повідомлення
15:47 02.07.2020
Росія співпрацювала з "Талібаном", щоб пришвидшити виведення військ США з Афганістану – Пентагон
14:30 02.07.2020
Голосування за поправки до конституції РФ. З'явилися екзитполи щодо Москви та Санкт-Петербурга
13:30 02.07.2020
ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Підтримки до Конституції підтримали 77,92%
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
20:20 02.07.2020
Туреччина зняла своє вето в НАТО з планів оборони Східної Європи - ЗМІ
14:45 02.07.2020
Держрада Туреччини за 17 хвилин обговорила перетворення храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть - ЗМІ
13:45 02.07.2020
Суд у Туреччині перегляне статус собору Айя-Софія в Стамбулі
12:45 02.07.2020
Помпео закликає Туреччину залишити Святу Софію музеєм
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 02.07.2020
Україна відновлює регулярні авіарейси: куди можна полетіти
20:50 02.07.2020
За 6 років ВСУ отримали допомогу від американських колег на близько 500 млн доларів – Хомчак
20:40 02.07.2020
Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань: у США стурбовані
20:10 02.07.2020
Українських політв'язнів змушували голосувати за «обнулення» термінів Путіна — Денісова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд