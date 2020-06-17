Євросоюз не визнає голосування за поправки до конституції Росії на території Криму та за участі жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано під час щоденного брифінгу Єврокомісії у четвер, 2 липня, повідомляє кореспондент Deutsche Welle.

"Голосування відбулося не лише в Росії, але також і на українській території (…) ЄС не визнає проведення Росією голосування на території Кримського півострова, який є частиною України. Так само, власники російських паспортів, виданих всупереч мінським угодам у районах, які зараз не перебувають під контролем українського уряду, не повинні брати участь у голосуванні, організованому РФ", - заявив Стано.

Як відомо, на Донбасі організовували підвезення місцевих жителів до Ростовської області для участі у загальноросійському голосуванні щодо поправок до конституції. Голосування відбувалося цілий тиждень - з 25 червня по 1 липня. У Центральній виборчій комісії РФ вже заявили, що зміни до основного закону країни підтримали 78 відсотків виборців за явки на рівні 65 відсотків

Петер Стано також розкритикував те, як проводилося голосування: "Ми шкодуємо, що агітація як за, так і проти (поправок. - Ред.) була заборонена перед загальноросійським голосуванням. Це не дозволило виборцям отримати доступ до зваженої інформації". Речник ЄС також вказав на повідомлення про порушення під час голосування, включно з "примушуванням виборців, голосування двічі, порушення таємниці голосування та звинувачення поліції у застосуванні насильства щодо журналіста, який був спостерігачем". Стано закликав належним чином розслідувати ці повідомлення.

Як відомо, одним з пунктів змін до конституції РФ було так зване "обнулення" президентських термінів чинного президента країни Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на найвищу посаду в Росії.