В Міністерстві закордонних справ України закликали Німеччину протидіяти російській мілітаризації окупованого Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відбулася зустріч першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен.

Зокрема, Джапарова ознайомила співрозмовницю з ситуацією в тимчасово окупованому Криму. Вона наголосила, що увага міжнародної спільноти має бути приділена не лише гуманітарній ситуації на півострові, але й спрямована на протидію його мілітаризації з боку Росії, що загрожує безпеці в регіоні та Європі загалом.

Крім того, іншим важливим напрямком співробітництва має стати протидія російській гібридній війні, в рамках якої здійснюються пропагандистські заходи. У цьому зв’язку Джапарова засудила поїздки європейських політиків у т.ч. представника ФРН Гуннара Ліндеманна, до окупованого Криму для "моніторингу" ходу голосування з внесення поправок до конституції Росії та звернулася з проханням офіційно відреагувати на цей візит.

У відповідь посол ФРН наголосила, що німецька позиція щодо підтримки територіальної цілісності України залишається незмінною. Німеччина не визнає та не співпрацює з окупаційною владою на півострові і підтримує міжнародні санкції, запроваджені внаслідок окупації Росією Криму.

"Україна може і надалі розраховувати на ФРН у підтримці її територіальної цілісності та суверенітету", - запевнила Фельдгузен.

Також Джапарова висловила сподівання, що «українське питання» буде в центрі уваги головування ФРН в Раді Безпеки ООН та Раді ЄС, у тому числі з метою поширення у світі інформації про окупацію Криму. Вона відзначила важливість відновлення практики регулярних консультацій на міжміністерському та експертному рівнях та виведення їх на найвищий рівень.

Джапарова також подякувала німецькій стороні за вагому фінансову та технічну допомогу.



