Наша держава поінформувала ОБСЄ про воєнний потенціал, нагромаджуваний Росією проти України.

Українське та американське експертне середовище, а також Головне управління розвідки Міноборони України застерігають, що під приводом стратегічних навчань «Кавказ-2020» Росія може вдатися до широкомасштабного наступу проти України. Днями російський президент підписав указ про призов із запасу «на військові збори» – без конкретних термінів для цих зборів. І це лише підвищило імовірність наступу – під указом може приховуватися спроба керівництва РФ провести приховану масову мобілізацію для воєнної агресії, пише Укрінформ.

На цьому тлі постає питання: яка чисельність російських військ, готових бути залученими проти України? Скільки в них одиниць озброєння та військової техніки? У цілому відповідь на ці питання пролунала 1 липня на Форумі ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки.

Оскільки Україна зараз головує в цьому директивному органі ОБСЄ, у середу було порушено проблему виконання та модернізації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри й безпеки. Головним спікером від України був начальник головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗС України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк. Зокрема, він указав на перетворення окупованих територій Донбасу на «сіру зону», яка не охоплюються режимом контролю ОБСЄ над озброєннями та заходами зміцнення довіри й безпеки.

Ще одним чинником дестабілізації є мілітаризація окупованого Криму. Не сприяє довірі й непрозорий характер військових навчань у ЗС РФ.

ОКУПАЦІЙНІ КОРПУСИ НА ДОНБАСІ БІЛЬШІ ЗА ДЕЯКІ ЄВРОПЕЙСЬКІ АРМІЇ

«Російська Федерація має надавати у Глобальному обміні воєнною інформацією дані про кількість розміщених на території України військовослужбовців та озброєння і військової техніки ЗС РФ», – заявив Голопатюк. Він підкреслив необхідність вироблення дійових механізмів міжнародного контролю за військовою діяльністю російських військ, що дислокуються на тимчасово окупованих територіях сходу України та АР Крим.

Український генерал наголосив, що на сьогодні поблизу кордону з Україною Росія вже створила три міжвидових угруповання військ, «які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України з обмеженими цілями». І це не беручи до уваги перетворений у «наземний авіаносець» півострів Крим та окуповані райони Донбасу, де розгорнуті Росією армійські корпуси за своєю військовою потужністю та чисельністю переважають армії низки європейських країн.

Створення угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у складі 1-го та 2-го армійських корпусів пов’язане з появою на сході України великої кількості озброєнь і військової техніки.

Бойовий склад 1-го армійського корпусу (АК) включає:

● 5 бригад (1-а, 3-я, 5-а окремі мотострілецькі бригади, 100-а окрема мотострілецька бригада «Республіканської гвардії» та окрема артилерійська бригада);

● 3 окремих полки (11-й окремий мотострілецький полк, 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти та окремий комендантський полк);

● 10 окремих батальйонів (дивізіонів).

Бойовий склад 2-го армійського корпусу (АК) охоплює:

● 4 бригади (2-а, 4-а, 7-а окремі мотострілецькі бригади та окрема артилерійська бригада);

● 2 полки (6-й окремий мотострілецький полк та окремий комендантський полк);

● 6 окремих батальйонів (дивізіонів).

Штатна чисельність 1-го та 2-го АК становить близько 35 тис. військовослужбовців.

У складі цих армійських корпусів на непідконтрольних територіях Донбасу перебуває 481 одиниця бойових танків, 914 одиниць бойових броньованих машин, 720 одиниць артилерійських систем та 202 одиниці ракетних систем залпового вогню (РСЗВ).

При цьому командні, штабні, а також посади дефіцитних спеціальностей у 1-му (Донецьк) та 2-му (Луганськ) армійських корпусах обіймають кадрові військовослужбовці збройних сил РФ загальною чисельністю близько 650 осіб.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають підрозділи оперативного/бойового та логістичного забезпечення, військові радники, інструктори ЗС РФ. Загальна їхня чисельність сягає 2,1 тис. російських військовослужбовців.

Для підтримки постійної напруги на лінії зіткнення та з метою забезпечення життєдіяльності 1-го й 2-го АК з території РФ через неконтрольовані ділянки державного кордону України продовжується постачання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

КРИМ ЯК «НАЗЕМНИЙ АВІАНОСЕЦЬ»

Унаслідок мілітаризації окупованого Криму півострів перетворився у так званий «наземний авіаносець».

Сьогодні на території тимчасово окупованої АРК створено потужне міжвидове угрупування військ (сил), що охоплює наземний, повітряний і морський компоненти та нараховує близько 32,5 тис осіб.

Крім того, створено сили берегової оборони та розгорнуто угруповання федеральної служби військ національної гвардії (до двох бригад) і прикордонної служби ФСБ Росії.

Спостерігається активне нарощування ударних спроможностей російських збройних сил, які незаконно базуються на території півострова, шляхом збільшення чисельності військ, їх оснащення новими зразками озброєння та військової техніки.

Основою наземного компонента є 22-й армійський корпус, на базі якого надалі планується створення загальновійськової армії, та 810-а окрема бригада морської піхоти. Нині в готовності до застосування перебуває шість батальйонно-тактичних груп.

Повітряний компонент посилено за рахунок розміщення

на півострові бомбардувальної, штурмової, винищувальної та армійської авіації.

Для російських літаків дальньої бомбардувальної авіації проведено реконструкцію аеродромів Бельбек і Гвардійське. Здійснюється підготовка інфраструктури для зберігання на території Криму ядерної зброї.

Бойові можливості морського компонента збільшено за рахунок прийняття на озброєння новітніх ударних кораблів та підводних човнів – носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр» (загалом до 70 бойових кораблів/катерів, 6 підводних човнів, сумарний залп – 84 ракети).

Навіть за офіційними даними, наданими Росією в рамках ЩОІ відповідно до Віденського документа 2011 року (ВД-2011), кількість озброєння та військової техніки збройних сил РФ в АР Крим упродовж останніх шести років зросла майже утричі.

Так, за даними з щорічної обмінної інформації РФ за ВД-2011, станом на 1 січня 2020 року на території АР Крим перебувало 684 одиниці озброєння та військової техніки, що на 453 одиниці більше, ніж 1 січня 2014 року. Зокрема, після окупації півострова Росія перекинула сюди 31 бойовий танк, близько 200 броньованих бойових машин, майже 100 артилерійських систем, а також 63 бойові літаки та 34 бойові вертольоти.

ТРИ УГРУПОВАННЯ ЗДАТНІ ДО РАПТОВОГО НАСТУПУ

Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ (сил) уздовж державного кордону України. Зокрема, здійснюється активне формування нових військових частин (з’єднань та об’єднань) і реорганізація існуючих військових формувань задля нарощування їхнього бойового потенціалу. На сьогодні вздовж кордону розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп.

Завершується формування трьох нових об’єднань – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020-2021 років мають набути повної оперативної готовності.

У наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створено 20-ту загальновійськову армію в складі 3-ї мотострілецької дивізії та 144-ї мотострілецької дивізії. При цьому, на озброєнні 448-ї ракетної бригади 20-ї армії перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) «Іскандер».

На Південно-Західному стратегічному напрямку створено

8-му загальновійськову (ударну) армію у складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілецької бригади та оперативно підпорядкованих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В окрузі та армії передбачено створення ракетних бригад ОТРК «Іскандер».

Загалом чисельність наземного угруповання ЗС РФ уздовж кордону України становить близько 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків, до 2600 бойових броньованих машин, до 1100 артилерійських систем, до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Триває переозброєння на сучасні та модернізовані зразки авіаційної техніки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом «Кинджал» та вертольоти різних модифікацій). Загалом на базових аеродромах поблизу кордону базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів.

Також триває формування центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, на базі яких можливе формування до 4 загальновійськових дивізій (Богучар, Каменськ-Шахтинський, Новоозерне, тимчасово окупована територія АР Крим).

Таким чином, нині поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, що здатні без оголошення мобілізації та за мінімальних підготовчих заходів проводити раптові наступальні дії на території України.