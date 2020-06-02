Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калетаєв обговорили торгово-економічне співробітництво країн.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.

“У четвер, 2 липня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим. У зустрічі також взяв участь Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що сторони порушили питання торгово-економічного співробітництва між Україною та Казахстаном.

“Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці. Наш пріоритет — знайти нові шляхи подолання негативних тенденцій у двосторонній торгівлі”, — наголосив Шмигаль.

Глава Уряду висловив сподівання, що 14-те засідання Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва відбудеться найближчим часом.

“Посприяти цьому може проведення в онлайн-режимі 2-го засідання Робочої групи зі збільшення товарообігу”, — відзначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль також додав, що підтримує розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту.

Зі свого боку Дархан Калетаєв зазначив, що Казахстан зацікавлений брати участь в інвестиційних проектах в Україні.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив реформи, приватизацію в Україні, програму співпраці з МВФ з послами країн G7 (Група семи).