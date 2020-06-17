З бюджету Російської Федерації на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму на рік виділяється в середньому 5 млрд доларів США.

Про це під час пресконференції в Укрінформі "Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя" повідомив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ми точно знаємо, що з російського бюджету йде фінансування на зарплати держслужбовцям на окупованому тимчасово частково Донбасі та в Криму. За нашими даними це 1 млрд 300 тис доларів на рік на цивільні справи, і за нашою інформацією до 3,7 млрд доларів на рік на війну, на військові питання. В середньому 5 млрд доларів на рік", - повідомив Резніков.

Він також додав, що фінансування здійснюється в різний спосіб, в тому числі через банки, які знаходяться не на території РФ, зокрема, через інші анексовані/окуповані території.

Як відомо, насильницьке відторгнення від України та одностороннє незаконне включення до складу Російської Федерації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя було проголошено РФ 18 березня 2014 року нібито внаслідок так званого "референдуму про статус Криму" від16 березня 2014 року.

Анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії, натомість російською владою трактується як "повернення Криму до Росії". Згідно з Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою територією.

Вторгнення російських військ на територію Донецької та Луганської областей України почалося 2014 року. Було проголошено незаконні “республіки” “ДНР” та “ЛНР”. Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну, тому з українського боку війна розглядається як неоголошена. Захоплені бойовиками території мають статус тимчасово окупованих.