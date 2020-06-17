Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич вчергове наголосив на тому, що Україна та міжнародне співтовариство не визнає легітимність голосування щодо змін у Конституцію РФ в окупованому Криму.

Про це Кориневич заявив на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання кореспондента ATR Владислава Стужука.

«Все дуже просто. Крим — це не Росія. Крим — це Україна. Тому будь-яке розповсюдження дії законодавства РФ, зокрема основного закону, і прописання там якихось норм щодо неможливості відчуження стосується тільки російських територій. Це чергове брутальне порушення статуту ООН, основоположних принципів міжнародного права і, безумовно, все міжнародне співтовариство не зважатиме та не визнаватиме це голосування. Тому для нас вони нікчемні. Нікчемний референдум, нікчемні положення Конституції», — наголосив представник Зеленського.