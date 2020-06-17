США: Керченський міст — ще одна причина збереження санкцій проти Росії
|17:47 02.07.2020
|Крым
Несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці є ще однією причиною збереження сильних санкцій щодо Російської Федерації.
Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні у Twitter, передає УНН.
"Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій", - зазначили в посольстві.
Дипломати наголосили, що "Крим — це Україна".
Нагадаємо, раніше Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.
Ще на цю тему:
20:40 02.07.2020
Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань: у США стурбовані
Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань: у США стурбовані
20:10 02.07.2020
Українських політв'язнів змушували голосувати за «обнулення» термінів Путіна — Денісова
Українських політв'язнів змушували голосувати за «обнулення» термінів Путіна — Денісова
20:01 02.07.2020
Росія продовжує порушувати права людини в Криму, заявляють в ООН
Росія продовжує порушувати права людини в Криму, заявляють в ООН
19:19 02.07.2020
ЄС не визнає голосування за зміни до конституції РФ у Криму
ЄС не визнає голосування за зміни до конституції РФ у Криму
18:01 02.07.2020
Кориневич — про голосування у Криму: Нікчемний референдум, нікчемні положення Конституції
Кориневич — про голосування у Криму: Нікчемний референдум, нікчемні положення Конституції
16:21 02.07.2020
МЗС вважає нікчемними спроби Росії легалізувати анексію Криму через "відкрите небо"
МЗС вважає нікчемними спроби Росії легалізувати анексію Криму через "відкрите небо"
14:15 02.07.2020
В МЗС України прокоментували «голосування» в окупованому Криму за поправки до конституції Росії
В МЗС України прокоментували «голосування» в окупованому Криму за поправки до конституції Росії
14:01 02.07.2020
Поправки в Конституцию России: "избиркомы" оккупированных Крыма и Севастополя насчитали более 140 тысяч голосов против
Поправки в Конституцию России: "избиркомы" оккупированных Крыма и Севастополя насчитали более 140 тысяч голосов против