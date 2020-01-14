Антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу керівникам Одеського припортового

17:17 02.07.2020   Украина

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на заступника директора Одеського припортового заводу та начальника відділу ОПЗ, яким інкримінують нанесення понад 93 млн грн. збитків.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook, передає Укрінформ.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на заступника директора та начальника відділу Одеського припортового заводу. Підозрювані зобов’язані не відлучатися за межі Одеси, Южного та Лиманського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду", - йдеться у повідомленні.

Ухвалою суду підозрюваним також заборонено "спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні та передбачено зберігання у Державній міграційній службі України паспортів для виїзду за кордон.

Зазначається, що строк дії обов’язків заступнику директора продовжено до 1 вересня, а керівнику відділу ОПЗ - до 20 серпня.

Вищий антикорупційний суд 6 березня обрав запобіжний захід заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод» Степану Кімінчіджи у вигляді застави в розмірі 1 млн 51 тис. грн.

7 березня суд також обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 630 тис. грн начальнику відділу ПАТ "Одеський припортовий завод" Ігорю Чечельницькому.

Їх підозрюють в організації схеми, за якою ПАТ "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових, внаслідок чого держпідприємству завдано збитків більш як на 93 млн. грн



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