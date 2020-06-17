США осудили проведение в Крыму голосования по поправкам в Конституцию России
|17:03 02.07.2020
|Крым
Посольство США в Украине отреагировало на проведение «общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России» в аннексированном Крыму.
«Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в очередной раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы настаиваем на то, что Крым – это Украина», – говорится в сообщении, передают Крым.Реалии.
В аннексированных Крыму и Севастополе против поправок в Конституцию России, по предварительным данным местных подконтрольных Кремлю избиркомов, проголосовали более 140 тысяч человек. Так, не одобряют поправки 111 401 проголосовавших в Крыму (9.08%) и 31 656 – в Севастополе (14.62%) не одобряют изменения в Конституцию России.
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