Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Турецьку Республіку, де пройде Восьме засідання українсько-турецької Спільної групи стратегічного планування.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

“3-4 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом Турецьку Республіку на запрошення очільника турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюта Чавушоглу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що глави МЗС України та Туреччини проведуть Восьме засідання українсько-турецької Спільної групи стратегічного планування, де підіб’ють підсумки взаємодії у першому півріччі 2020 року та визначать пріоритети і завдання до кінця року.

Міністри також обговорять широке коло тем двосторонньої взаємодії та питання регіональної безпеки.

“Окрема увага буде приділена процесу мілітаризації Криму, порушенням російською окупаційною владою прав людини на півострові, динаміці безпекової ситуації в Азовсько-Чорноморському регіоні та на Близькому Сході, протидії російській агресії на Донбасі та ініціативам мирного врегулювання на Сході України”, — додається у повідомленні.

Окрім того, глави МЗС приділять особливу увагу розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Туреччиною, поглибленню співпраці в енергетиці, взаємодії у сфері безпеки та оборони, перспективам завершення переговорного процесу щодо укладання Угоди про вільну торгівлю, питанням взаємодії в ООН, НАТО, ОБСЄ, Раді Європи.

Сторони також обговорять підготовку до Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Президентів України та Туреччини.

Повідомляється, що Дмитро Кулеба проведе окрему зустріч з українськими підприємцями та представниками великого турецького бізнесу, які готові реалізувати масштабні інвестиційні проекти в Україні. Міністр закордонних справ також зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами Турецької Республіки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у відеоконференції за участю Комісара ЄС з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї та шести міністрів закордонних справ східних партнерів ЄС. Учасники заходу обговорили, зокрема, і укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.