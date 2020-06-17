В Крыму предупреждают о подъеме уровня воды в реках на полтора метра
|16:01 02.07.2020
|Крым
Во второй половине суток 2 июля и в первой половине дня 3 июля на реках Крыма ожидается подъем уровня воды на полтора метра.
Об этом сообщает МЧС оккупированного Крыма, передают Крым.Реалии.
В связи с этим спасатели рекомендуют: ограничить поездки на личном автотранспорте, по возможности находиться дома, соблюдать правила безопасности, избегать низинных участков местности и переезда через мосты и путепроводы, ограничить занятия экстремальными видами спорта, связанными с пересечениями рек.
Также спасатели просят граждан ограничить выход в горно-лесную местность, владельцам частных домов и дачных участков – прочистить дренажные системы.
В Крыму в четверг, 2 июля, ожидаются гроза, сильный ливень и град. Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий в крымском главке МЧС призывают жителей и гостей полуострова воздержаться от выхода в море, а также не находиться вблизи береговой линии во время шторма.
На полуострове прошлые две недели бушевала непогода. Улицы Симферополя два раза подтапливало из-за ливней. А в Севастополе в Казачьей бухте произошел обвал грунта из-за сильных осадков, которые размыли землю. По предварительной оценке экологов общая масса обвала составила 500 тонн.
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