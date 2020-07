Російська Федерація активно працювала з угрупованням "Талібан" в Афганістані, щоб прискорити виведення американських військ із країни.

Про це йдеться в доповіді Пентагону, оприлюдненій на вимогу Конгресу США, передає Гордон.



"Найімовірніше, Росія і далі підтримує зусилля США щодо примирення з талібами з надією, що примирення запобіжить довгостроковій військовій присутності США. Станом на лютий російський уряд працював із центральним урядом [Афганістану], країнами регіону і талібами, щоб посилити вплив у Афганістані, прискорити виведення американських військ і вирішити проблеми безпеки, які можуть виникнути внаслідок виведення військ", – ідеться в доповіді.



У документі також наголошено, що Росія політично підтримала талібів, щоб посилити вплив на них і обмежити військову присутність Заходу в Афганістані, хоч публічно і заперечує свою причетність до подій у країні.



27 червня The New York Times уперше повідомила, що, за даними американської розвідки, російська військова розвідка таємно заохочувала рух "Талібан" до вбивства військових із західних країн, зокрема зі США. 29 червня матеріал про це опублікувала газета The Washington Post. За її інформацією, жертвами ймовірної змови стали кілька людей.



Росія і "Талібан" відкинули інформацію про змову. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що це "повна нісенітниця".



Американський президент Дональд Трамп заявив, що розвідка США не вважає достовірними дані про причетність РФ до вбивств американських військових в Афганістані.



Водночас 30 червня газета The New York Times із посиланням на три пов'язані з розвідкою джерела повідомила, що у США є дані про банківські перекази з рахунку, який контролює Головне розвідувальне управління Росії, на рахунок, пов'язаний із рухом "Талібан".