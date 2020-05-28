Відновлення будівництва корветів проєкту 58250 в Україні розпочнеться не раніше 2022 року

15:23 02.07.2020   Украина

Таку думку висловив глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перебуваючи в Миколаєві. Він вважає, що відновлення будівництва корветів проєкту 58250 в Україні почнеться не раніше 2022 року.

Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на видання НикВести.

За словами Арахамії, нині Україна більше зацікавлена ​​в закупівлі вже готових суден і ремонті свого флоту, ніж у будівництві корветів.

– У державному оборонному замовленні вже досить багато грошей виділено на ремонт кораблів. У нашої країни в системі ризиків загроза з моря є основною. Цикл будівництва корвета досить довгий. Потрібно 3–4 роки, і це тільки перший корвет зійде зі стапелів, – заявив Давид Арахамія.

При цьому політик відзначає, що ресурси спрямовані на закупівлю готових кораблів, а не на будівництво нових.

– Наразі ухвалено рішення всі гроші і ресурси спрямувати на закупівлю готових кораблів і ремонт того флоту, який є. Я вважаю, що це найправильніший варіант, адже протягом найближчих двох років потрібно максимально наростити флот, – додав глава парламентської фракції.

Додатково він розповів про будівництво українських корветів.

– За долю корвета можу сказати, що в найближчі два роки, я думаю, крім проєктних речей, великого будівництва не буде, – наголосив Давид Арахамія.

Він також зазначив, що добудова головного корабля проєкту – корвета «Володимир Великий» – можлива на суднобудівному заводі «Океан».

– У стратегії національної безпеки є морська компонента. У ній зазначено, що в Україні є стратегія щодо створення так званого москітного флоту, тобто, малі патрульні катери, які патрулюють прибережну зону, а вже потім маємо перейти до будівництва кількох корветів. Будівництво корветів планувалося з 2030 року. Коли в Миколаїв приїжджав президент, то була домовленість наблизити цей процес, але точно не з 2020 року, наразі немає таких ресурсів. Уже готовий корпус корвета можна добудувати на потужностях заводу «Океан», – резюмував він.

Нагадаємо, корвет проєкту 58250 (серія «Володимир Великий»), який є перспективним багатоцільовим бойовим кораблем, розробило миколаївське ДП «Дослідно-проєктний центр кораблебудування» для потреб Військово-Морських Сил ЗС України.



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