Руслан Хомчак: Кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами"
|15:01 02.07.2020
|Украина
Незабаром кожна з бригад Збройних сил України, що знаходиться в районі проведенні Операції Об'єднаних Сил буде підсилена протитанковими розрахунками з ПТРК FGM-148 Javelin.
Про це 2 липня цього року повідомив Головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю журналістам АрміяInform.
"…в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами", - відзначив Головнокомандувач ЗСУ.
Він повідомив, що зараз проходить підготовка розрахунків американських протитанкових комплексів.
"Нині на базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів". Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси", - зазначив Руслан Хомчак.
Він також повідомив, що Збройні сили України вже зараз мають на озброєнні досить значну кількість ПТРК FGM-148 Javelin.
"Наразі у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків", - розповів генерал-полковник.
При цьому він нагадав, що нещодавно в Україну було доставлено нову партію закуплених Міноборони американських протитанкових комплексів та ракет до них.
Також Руслан Хомчак повідомив, що бригада, котра зараз проходить підготовку з "Джавелінами" відпрацьовує взаємодії й з ударними турецькими безпілотниками Bayraktar TB2.
"…під час підготовки цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо й застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі", - повідомив Головнокомандувач Збройних сил України.
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