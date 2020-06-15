Незабаром кожна з бригад Збройних сил України, що знаходиться в районі проведенні Операції Об'єднаних Сил буде підсилена протитанковими розрахунками з ПТРК FGM-148 Javelin.

Про це 2 липня цього року повідомив Головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю журналістам АрміяInform.

"…в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами", - відзначив Головнокомандувач ЗСУ.

Він повідомив, що зараз проходить підготовка розрахунків американських протитанкових комплексів.

"Нині на базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів". Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси", - зазначив Руслан Хомчак.

Він також повідомив, що Збройні сили України вже зараз мають на озброєнні досить значну кількість ПТРК FGM-148 Javelin.

"Наразі у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків", - розповів генерал-полковник.

При цьому він нагадав, що нещодавно в Україну було доставлено нову партію закуплених Міноборони американських протитанкових комплексів та ракет до них.

Також Руслан Хомчак повідомив, що бригада, котра зараз проходить підготовку з "Джавелінами" відпрацьовує взаємодії й з ударними турецькими безпілотниками Bayraktar TB2.

"…під час підготовки цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо й застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі", - повідомив Головнокомандувач Збройних сил України.