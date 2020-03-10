Державна рада Туреччини провела у четвер засідання для обговорення питання про можливу зміну статусу собору Святої Софії з музею на мечеть.

Про це повідомляє телеканал CNN Turk, зазначає УНН.

За його даними, засідання тривало всього лише 17 хвилин. За підсумками засідання повідомляється, що рішення Держради буде поширено протягом найближчих 15 днів.

Як повідомила 5 червня газета Hurriyet, президент Туреччини Тайіп Ердоган доручив своїм помічникам провести всебічне вивчення питання про зміну статусу собору Святої Софії з музейного на мечеть.

Софійський собор — пам’ятник візантійського зодчества. Він зводився в 532-537 роках за вказівкою імператора Юстиніана, який вирішив увічнити славу Константинополя. Імператор мріяв, щоб храм не мав рівних у світі, він навіть планував зробити в ньому підлогу з золотих злитків.

Довідка: Після падіння Візантійської імперії у 1453 році собор був перероблений в мечеть. У 1935 році, згідно з декретом уряду Туреччини, підписаного засновником сучасної турецької держави Кемалем Ататюрком, собор став музеєм, а з фресок і мозаїк були зчищені шари штукатурки, які приховували їх. У 1985 році собор був включений до складу пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.