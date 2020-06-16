За даними екзитполів компанії "Нет!", станом на 15.00 1 липня більшість жителів Санкт-Петербурга проголосувала проти поправок до конституції Росії.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці компанії, передає Гордон.



Зокрема в Санкт-Петербурзі 42,02% проголосували "за", 57,70% – "проти", а 0,28% – зіпсували бюлетень.



У Москві підтримало поправки до конституції 49,91%, проголосувало проти – 49,87%, а 0,22% учасників голосування зіпсували бюлетень.



Водночас, за даними Центрвиборчкому РФ, підтримало поправки 77,92% виборців. Проти висловилося 21,27%.



25 червня в Росії почалося дострокове голосування за поправки до конституції РФ, які ініціював президент Росії Володимир Путін. До 30 червня проголосувати можна було онлайн, удома, а також на виборчій дільниці за місцем постійної реєстрації або за місцем фактичного проживання.



Виборчі дільниці організовували, зокрема, в багажниках автомобілів, біля дитячих майданчиків, на лавках і пнях, зазначає "Сноб". В Ізраїлі росіянка Яелі Ільїнськи змогла тричі проголосувати: онлайн, а також у диппредставництвах в Хайфі і Тель-Авіві, російському журналісту Павлові Лобкову вдалося взяти участь у плебісциті двічі: онлайн і на дільниці в Москві.



Загальноросійське голосування було призначено на 1 липня.



30 червня закінчилося онлайн-голосування. Явка становила 93,02%.

