Голосування за поправки до конституції РФ. З'явилися екзитполи щодо Москви та Санкт-Петербурга
|14:30 02.07.2020
|Россия
За даними екзитполів компанії "Нет!", станом на 15.00 1 липня більшість жителів Санкт-Петербурга проголосувала проти поправок до конституції Росії.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці компанії, передає Гордон.
Зокрема в Санкт-Петербурзі 42,02% проголосували "за", 57,70% – "проти", а 0,28% – зіпсували бюлетень.
У Москві підтримало поправки до конституції 49,91%, проголосувало проти – 49,87%, а 0,22% учасників голосування зіпсували бюлетень.
Водночас, за даними Центрвиборчкому РФ, підтримало поправки 77,92% виборців. Проти висловилося 21,27%.
25 червня в Росії почалося дострокове голосування за поправки до конституції РФ, які ініціював президент Росії Володимир Путін. До 30 червня проголосувати можна було онлайн, удома, а також на виборчій дільниці за місцем постійної реєстрації або за місцем фактичного проживання.
Виборчі дільниці організовували, зокрема, в багажниках автомобілів, біля дитячих майданчиків, на лавках і пнях, зазначає "Сноб". В Ізраїлі росіянка Яелі Ільїнськи змогла тричі проголосувати: онлайн, а також у диппредставництвах в Хайфі і Тель-Авіві, російському журналісту Павлові Лобкову вдалося взяти участь у плебісциті двічі: онлайн і на дільниці в Москві.
Загальноросійське голосування було призначено на 1 липня.
30 червня закінчилося онлайн-голосування. Явка становила 93,02%.
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