В МЗС України прокоментували «голосування» в окупованому Криму за поправки до конституції Росії
|14:15 02.07.2020
|Крым
Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар провела зустріч з послом Японії в Україні Кура Такаші.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає QHA.
Як зазначили в МЗС, результати так званого «голосування» за поправки до конституції Росії на території тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя є юридично нікчемними і не будуть визнані Україною.
Еміне Джеппар повідомила про намір активізувати міжнародне обговорення питання окупованого Криму на вищому політичному рівні в рамках політики невизнання окупації Росією українських територій, — йдеться у повідомленні.
Посол Японії і перший заступник міністра закордонних справ України обговорили ситуацію в анексованому Криму, його мілітаризацію РФ та порушення прав і свобод громадян України на півострові.
Зазначимо, голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що кримськотатарський народ закликає до міжнародного тиску на Москву через проведення в окупованому Криму «загальноросійського голосування щодо поправок до конституції Росії».
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