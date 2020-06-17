Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар провела зустріч з послом Японії в Україні Кура Такаші.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає QHA.

Як зазначили в МЗС, результати так званого «голосування» за поправки до конституції Росії на території тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя є юридично нікчемними і не будуть визнані Україною.

Еміне Джеппар повідомила про намір активізувати міжнародне обговорення питання окупованого Криму на вищому політичному рівні в рамках політики невизнання окупації Росією українських територій, — йдеться у повідомленні.

Посол Японії і перший заступник міністра закордонних справ України обговорили ситуацію в анексованому Криму, його мілітаризацію РФ та порушення прав і свобод громадян України на півострові.

Зазначимо, голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що кримськотатарський народ закликає до міжнародного тиску на Москву через проведення в окупованому Криму «загальноросійського голосування щодо поправок до конституції Росії».