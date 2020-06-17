В аннексированных Крыму и Севастополе против поправок в Конституцию России, по предварительным данным местных подконтрольных Кремлю избиркомов, проголосовали более 140 тысяч человек.

Так, не одобряют поправки 111 401 проголосовавших в Крыму (9.08%) и 31 656 – в Севастополе (14.62%) не одобряют изменения в Конституцию России, передают Крым.Реалии.

Согласно этим данным, в процентном соотношении больше всего против поправок голосовали в Армянске (12.32%) и Керчи (12,68%).

В Бахчисарайском районе против проголосовали 5911 человек, в Евпатории – 6059 человек, в Керчи – 11657, в Симферополе – 18016, в Симферопольском районе – 9740, в Ялте – 8393.

Согласно данным "избиркома" оккупированного Крыма, за поправки проголосовали 1104730 человек (90.07%). Всего приняли участие в голосовании 1227150 (явка составила 81,75%).

В аннексированном Севастополе больше всего противников поправок – в Нахимовском районе города (15,8% или 9103 человека). Всего в Севастополе приняли участие в голосовании более 216 тысяч человек. 1,5 тысячи бюллетеней в местном избиркоме признали испорченными.