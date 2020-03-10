Найвищий адміністративний суд у Туреччині має вирішити, чи може собор Айя-Софія в Стамбулі бути перетворений у мечеть.

За даними агентства «Анадолу», рішення може бути ухвалене 2 липня або впродовж 15 днів, передає Радіо Свобода.

Собор був збудований у 532-537 роках за наказом візантійського імператора Юстиніана І. Айя-Софія був найбільшою церквою Християнського світу впродовж близько тисячоліття.

У 1204-1261 роках собор грецької православної церкви перетворили на римокатолицький собор. Це сталося в часи Латинської імперії.

У 1453 році, після захоплення Константинополя Османською імперією, собор перетворили на мечеть. До будівлі додали чотири мінарети.

У 1934 році Айя-Софія стала музеєм. Зараз собор перебуває в переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Знову змінити статус будівлі та зробити її мечеттю закликає турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Опозиційні партії вважають, що турецький президент таким чином намагається відволікти громадян від економічної кризи та пандемії коронавірусу.

Собор Святої Софії щороку відвідує мільйони туристів. За даними стамбульської влади, лише у 2019 році пам’ятку відвідали 3,7 мільйона туристів.