Підтримки до Конституції Росії на референдумі підтримали 77,92% виборців, повідомила Центральна виборча комісія за підсумками обробки 100% протоколів.

Проти поправок до Конституції виступили 21,27%. Явка становила близько 65%, передає Радіо Свобода.

25 червня – 1 липня відбувалося загальноросійське голосування щодо пакету поправок до Конституції країни.

Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів. Вона дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.