ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Підтримки до Конституції підтримали 77,92%
|13:30 02.07.2020
|Россия
Підтримки до Конституції Росії на референдумі підтримали 77,92% виборців, повідомила Центральна виборча комісія за підсумками обробки 100% протоколів.
Проти поправок до Конституції виступили 21,27%. Явка становила близько 65%, передає Радіо Свобода.
25 червня – 1 липня відбувалося загальноросійське голосування щодо пакету поправок до Конституції країни.
Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів. Вона дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.
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