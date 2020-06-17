Железная дорога в оккупированный Крым необходима оккупантам для обеспечения войск — Бабин

13:15 02.07.2020   Крым

По мнению Бориса Бабина, экс-постпреда президента Украины в АР Крым, запуск грузового железнодорожного сообщения в оккупированный Крым является «специфическим симптомом». Поскольку дает государству-оккупанту возможность наладить материальное обеспечение оккупационных войск и перебросить ядерное оружие.

Об этом бывший постпред сказал в интервью «Обозревателю», передает Флот2017.

Борис Бабин напомнил, что в РФ по регламенту перемещение ядерного оружия и его обслуживание осуществляется с помощью ж/д-транспорта.

Поэтому, с открытием грузового сообщения в оккупированный Крым будет легко перебросить ядерное оружие и радиоактивные отходы, так как фактически никакого международного контроля нет.

«… запуск грузового сообщения именно сейчас, на мой взгляд, является очень специфическим симптомом, ведь понятно, что логистика обеспечения Крыма как военной базы, как орудия российской агрессии, была невозможна без грузового железнодорожного сообщения. «Сейчас россияне его имеют», —сказал Бабин. — Поэтому сегодня наличие грузового ж/д сообщения упрощает нуклеаризацию полуострова и создает предпосылки для формирования в Крыму ядерной базы российской армии».



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