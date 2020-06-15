Станом на ранок 2 липня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 166 осіб. За минулу добу зареєстрували 9 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

«Станом на 10.00 02 липня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 342 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 529 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 179 осіб. За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на лікуванні у закладах охорони здоров'я наразі перебуває 4 особи (Чернігівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Львівської області – 3 військовослужбовці). На лікуванні дома під наглядом медичної служби перебувають 5 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Київська – 1 військовослужбовець та Івано-Франківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, повідомили в пресслужбі.