Помпео закликає Туреччину залишити Святу Софію музеєм
|12:45 02.07.2020
|Турция
Держсекретар США Майк Помпео в середу закликав владу Туреччини не перетворювати на мечеть собор Святої Софії і залишити цій споруді статус музею.
"Ми закликаємо владу Туреччини залишити собор Святої Софії музеєм. Це продемонструє готовність Туреччини поважати традиції, пов'язані з релігією і багатоликою історією турецької держави. Необхідно, щоб всі мали доступ до собору", - йдеться в його заяві, передає Інтерфакс-Україна.
На думку Помпео, те, що собор є музеєм, дозволило людям з усього світу милуватися ним. На думку глави держдепу, такий музей - приклад "мосту" між різними традиціями і культурами. "Ми маємо намір працювати з владою Туреччини над питаннями, що викликають спільний інтерес, включно зі збереженням релігійних і культурних об'єктів", - наголошується в заяві.
Раніше посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек також попросив турецьку владу зберегти собор Святої Софії в її нинішньому статусі.
Дискусія навколо майбутнього собору Святої Софії в Стамбулі розгорнулася вкотре після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, в цьому храмі відбулося читання Корану.
Через тиждень президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив вивчити можливість перетворення Софії в мечеть. Пізніше міністр юстиції Абдулхаміт Гюль висловився за те, щоб собор знову став мечеттю, на користь цього висловився і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
Зі свого боку вірменський патріарх Туреччини Саак II запропонував, щоб собор Святої Софії став місцем молитви як для християн, так і для мусульман.
Питання про майбутнє храму розгляне на початку липня Держрада країни.
Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.
З 1985 року собор включений до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ще на цю тему:
США могут выкупить у Турции российские С-400
США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
Пентагон заключил контракты с турецкими компаниями на проведение строительных на работ на базе Инджирлик
Ердоган погрожує США заходами у відповідь у разі введення санкцій проти "Турецького потоку"
Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії