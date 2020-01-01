Держсекретар США Майк Помпео в середу закликав владу Туреччини не перетворювати на мечеть собор Святої Софії і залишити цій споруді статус музею.

"Ми закликаємо владу Туреччини залишити собор Святої Софії музеєм. Це продемонструє готовність Туреччини поважати традиції, пов'язані з релігією і багатоликою історією турецької держави. Необхідно, щоб всі мали доступ до собору", - йдеться в його заяві, передає Інтерфакс-Україна.

На думку Помпео, те, що собор є музеєм, дозволило людям з усього світу милуватися ним. На думку глави держдепу, такий музей - приклад "мосту" між різними традиціями і культурами. "Ми маємо намір працювати з владою Туреччини над питаннями, що викликають спільний інтерес, включно зі збереженням релігійних і культурних об'єктів", - наголошується в заяві.

Раніше посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек також попросив турецьку владу зберегти собор Святої Софії в її нинішньому статусі.

Дискусія навколо майбутнього собору Святої Софії в Стамбулі розгорнулася вкотре після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, в цьому храмі відбулося читання Корану.

Через тиждень президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив вивчити можливість перетворення Софії в мечеть. Пізніше міністр юстиції Абдулхаміт Гюль висловився за те, щоб собор знову став мечеттю, на користь цього висловився і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Зі свого боку вірменський патріарх Туреччини Саак II запропонував, щоб собор Святої Софії став місцем молитви як для християн, так і для мусульман.

Питання про майбутнє храму розгляне на початку липня Держрада країни.

Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

З 1985 року собор включений до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.