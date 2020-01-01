Помпео закликає Туреччину залишити Святу Софію музеєм

12:45 02.07.2020   Турция

Держсекретар США Майк Помпео в середу закликав владу Туреччини не перетворювати на мечеть собор Святої Софії і залишити цій споруді статус музею.

"Ми закликаємо владу Туреччини залишити собор Святої Софії музеєм. Це продемонструє готовність Туреччини поважати традиції, пов'язані з релігією і багатоликою історією турецької держави. Необхідно, щоб всі мали доступ до собору", - йдеться в його заяві, передає Інтерфакс-Україна.

На думку Помпео, те, що собор є музеєм, дозволило людям з усього світу милуватися ним. На думку глави держдепу, такий музей - приклад "мосту" між різними традиціями і культурами. "Ми маємо намір працювати з владою Туреччини над питаннями, що викликають спільний інтерес, включно зі збереженням релігійних і культурних об'єктів", - наголошується в заяві.

Раніше посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек також попросив турецьку владу зберегти собор Святої Софії в її нинішньому статусі.

Дискусія навколо майбутнього собору Святої Софії в Стамбулі розгорнулася вкотре після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, в цьому храмі відбулося читання Корану.

Через тиждень президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив вивчити можливість перетворення Софії в мечеть. Пізніше міністр юстиції Абдулхаміт Гюль висловився за те, щоб собор знову став мечеттю, на користь цього висловився і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Зі свого боку вірменський патріарх Туреччини Саак II запропонував, щоб собор Святої Софії став місцем молитви як для християн, так і для мусульман.

Питання про майбутнє храму розгляне на початку липня Держрада країни.

Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

З 1985 року собор включений до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Ще на цю тему:

11:46 30.06.2020
США могут выкупить у Турции российские С-400
20:30 10.03.2020
США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган
13:45 04.03.2020
Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
09:20 26.12.2019
Пентагон заключил контракты с турецкими компаниями на проведение строительных на работ на базе Инджирлик
16:21 20.12.2019
Ердоган погрожує США заходами у відповідь у разі введення санкцій проти "Турецького потоку"
08:45 16.12.2019
У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз
21:00 13.12.2019
Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
08:45 12.12.2019
Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини
09:45 03.12.2019
У Сенаті США закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Туреччини
12:45 14.11.2019
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
Всі новини країни
Россия Россия
15:47 02.07.2020
Росія співпрацювала з "Талібаном", щоб пришвидшити виведення військ США з Афганістану – Пентагон
14:30 02.07.2020
Голосування за поправки до конституції РФ. З'явилися екзитполи щодо Москви та Санкт-Петербурга
13:30 02.07.2020
ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Підтримки до Конституції підтримали 77,92%
11:45 02.07.2020
У Росії завершився референдум щодо поправок до конституції
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
14:45 02.07.2020
Держрада Туреччини за 17 хвилин обговорила перетворення храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть - ЗМІ
13:45 02.07.2020
Суд у Туреччині перегляне статус собору Айя-Софія в Стамбулі
12:45 02.07.2020
Помпео закликає Туреччину залишити Святу Софію музеєм
11:30 02.07.2020
Анкара попросила ЄС "виправити помилку" і відкрити кордони для турків
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 02.07.2020
Кориневич — про голосування у Криму: Нікчемний референдум, нікчемні положення Конституції
17:47 02.07.2020
США: Керченський міст — ще одна причина збереження санкцій проти Росії
17:27 02.07.2020
Верховний комісар ООН з прав людини розповіла про ситуацію з правами людини в окупованому Криму
17:17 02.07.2020
Антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу керівникам Одеського припортового
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд