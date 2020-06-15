Командування ОС зустрілося з представниками ЗС США: обговорили впровадження стандартів НАТО
|12:30 02.07.2020
|Украина
Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з керівництвом Відділу оборонного співробітництва Європейського командування Збройних Сил Сполучених Штатів Америки.
Співрозмовники обговорили ситуацію в районі ООС та виконання завдань із впровадження стандартів НАТО, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Командування.
“Під час зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував присутніх про безпекову ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також про процеси трансформації Збройних сил України й виконання завдань із підвищення взаємосумісності та впровадження стандартів НАТО”, — повідомили в Командуванні ОС.
Зазначається, що захід відбувся з метою виконання плану реалізації програми уряду США з впровадження рішень на основі інформаційних технологій для ЗСУ.
“Ми вдячні американському уряду за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, тривалу співпрацю з нашою країною, а також за надзвичайно важливу підтримку на військовому рівні у протистоянні російській агресії”, — наголосив Наєв.
Під час діалогу сторони обговорили обсяг можливої допомоги з боку США та питання покращення ефективності роботи системи управління та контролю.
Як зазначив командувач Об’єднаних сил, такі зустрічі є досить ефективними. “Ми мали змогу обговорити на професійному рівні всі важливі для нас питання та перспективи подальшої співпраці”, — зазначив він.
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