Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з керівництвом Відділу оборонного співробітництва Європейського командування Збройних Сил Сполучених Штатів Америки.

Співрозмовники обговорили ситуацію в районі ООС та виконання завдань із впровадження стандартів НАТО, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Командування.

“Під час зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував присутніх про безпекову ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також про процеси трансформації Збройних сил України й виконання завдань із підвищення взаємосумісності та впровадження стандартів НАТО”, — повідомили в Командуванні ОС.

Зазначається, що захід відбувся з метою виконання плану реалізації програми уряду США з впровадження рішень на основі інформаційних технологій для ЗСУ.

“Ми вдячні американському уряду за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, тривалу співпрацю з нашою країною, а також за надзвичайно важливу підтримку на військовому рівні у протистоянні російській агресії”, — наголосив Наєв.

Під час діалогу сторони обговорили обсяг можливої допомоги з боку США та питання покращення ефективності роботи системи управління та контролю.

Як зазначив командувач Об’єднаних сил, такі зустрічі є досить ефективними. “Ми мали змогу обговорити на професійному рівні всі важливі для нас питання та перспективи подальшої співпраці”, — зазначив він.