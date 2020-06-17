В оккупированном Крыму подтверждены восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
|10:51 02.07.2020
|Крым
За 1 июля на территории оккупированного Крыма подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. 4 из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 - при скрининге здоровых лиц, 1 - при обращении за медицинской помощью.
Об этом на своей странице в ФБ сообщил Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ
Всего на текущий период зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 508 случаев зафиксировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 68 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1759 человек.
Выздоровевших за весь период – 520 человек.
Ще на цю тему:
У російській колонії, де утримують українського політв'язня, зафіксували спалах COVID-19
COVID-19: В Крыму за сутки лабораторно подтвержден у семи человек, в Севастополе - у шести
Оккупанты отмечают рост количества «диких» туристов в Крыму
Коронавирус: более 400 курортных объектов оккупированного Крыма хотят принимать туристов
В оккупированном Крыму подтверждено шесть новых случаев COVID-19
В оккупированном Севастополе – пять новых случаев заражения COVID-19, среди больных есть 6-летний ребенок
В оккупированном Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
Оккупанты сообщили о заполняемости крымских отелей
Коронавирус в Крыму: 8 случаев заражения за сутки
COVID-19: Семь новых случаев за сутки подтверждено в Севастополе
COVID-19: В Крыму за сутки 10 новых случаев заболевания