В оккупированном Крыму подтверждены восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

10:51 02.07.2020   Крым

За 1 июля на территории оккупированного Крыма подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. 4 из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 - при скрининге здоровых лиц, 1 - при обращении за медицинской помощью.

Об этом на своей странице в ФБ сообщил Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ

Всего на текущий период зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 508 случаев зафиксировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 68 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1759 человек.

Выздоровевших за весь период – 520 человек.



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