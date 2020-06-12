В Україні за добу - 889 нових випадків коронавірусу / Інфографіка

12:01 02.07.2020   Украина

В Україні станом на 2 липня лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них за добу – 889.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, передає Укрінформ.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за добу зареєстровано у Львівській області - 152, Києві - 104, Рівненській області - 93, Закарпатській області - 85, Волинській області – 81.

Протягом доби зафіксовано 12 нових летальних випадків.

Загалом в Україні зареєстровано 1185 смертей від COVID-19. Одужали – 20 053. Хворіють нині – 24 645 пацієнтів.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 664 випадки коронавірусу, з них 32 у дітей та 44 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 177 осіб. Одужали за добу 433 особи, померли 14 осіб.



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