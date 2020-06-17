Україна в ООН закликала засудити проведення Росією на референдума в тимчасово окупованих Криму, а також частинах Донецької̈ та Луганської областей. Референдум стосувався поправок до російської конституції.

Про це заявив в офіційному листі до генсека ООН Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, пише "Укрінформ".

Проведення голосування на окупованих територіях суперечить основним нормам та принципам міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", а також українському законодавству".

Кислиця закликав усі країни-члени ООН, а також органи та агенції ООН засудити проведення "голосування" на тимчасово окупованих територіях України".

Український дипломат наголосив, що участь громадян України в такому "референдумі" з використанням примусово виданих Росією паспортів на тимчасово окупованих українських територіях спотворює результати всеросійського голосування.

25 червня в Росії та анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок стосується "обнулення" президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази й залишатися при владі до 2036 року.