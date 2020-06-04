Сенатор США Боб Менендес запропонував ввести санкції проти Путіна

08:45 02.07.2020   Россия

Сенатор США Боб Менендес, найбільш високопоставлений демократ у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, запропонував притягнути Росію до відповідальності за імовірні виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані.

Про це пише Голос Америки.

Менендес зажадав, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших високопоставлених російських чиновників, які, за словами сенатора, були залучені до цієї операції. Менендес хоче включити положення про нові санкції до щорічного законопроекту щодо обороних витрат (NDAA), обговорення якого ведеться у Сенаті.

Крім заморожування фінансових активів і заборони на видачу віз Володимиру Путіну, Сергію Шойгу і іншим високопоставленим російським чиновникам, сенатор також запропонував запровадити банківські обмеження для російських оборонних підприємства і розширити санкції проти олігархів, які входять в оточення Путіна.

“У міру того, як продовжують з’являтися подробиці цієї огидної російської кампанії, Дональд Трамп ще раз довів, що він нездатний захистити наші війська і нашу країну. Конгрес повинен знову стати на захист нашого народу і наших інститутів від кремлівської агресії. Обговорення NDAA не може просуватися без розгляду цієї поправки”, — заявив Менендес, який є одним із найпомітніших критиків адміністрації Трампа.

У середу держсекретар Майк Помпео спілкуючись з журналістами зазначив, що гроші на підтримку Талібану йдуть до Афганістану з того моменту, як США два десятиліття тому направили в цю країну війська.

За словами Помпео, керівництво Сполучених Штатів щодня отримує інформацію про погрози і небезпеки, яким піддаються американські військові в різних точках земної кулі. Держсекретар також відзначив, що повідомлення про ймовірну винагороду талібам з боку Росії викликали обурення у російської сторони.

Нагадаємо, в п’ятницю газета New York Times опублікувала розслідування, автори якого стверджують, що певний підрозділ російської військової розвідки, що пов’язаний зі спробами замахів в Європі минулого року, нібито пропонував винагороди за успішні напади на коаліційні війська в Афганістані — в тому числі американських військових. Президент США Дональд Трамп заперечував, що був ознайомлений із даними про можливу змову Росії з талібами.



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