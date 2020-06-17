Постійний представник України в ООН в Женеві Юрій Клименко закликав міжнародну організацію перейти “до більш рішучих дій” щодо Росії через ситуацію з порушенням прав людини в окупованому Криму.

Про це йшлося під час інтерактивного діалогу з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішелем Бачелетом, передає УНН.

“Юрій Клименко в черговий раз привернув увагу учасників діалогу до триваючих грубих порушень Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права, що мають місце на тимчасово окупованому півострові: перш за все, переслідування корінного народу Криму — кримських татар та етнічних українців, примусового призову місцевої молоді до лав Збройних сил Росії, незаконної паспортизації, насильницької депортації з метою зміни демографічного складу населення”, — йдеться в повідомленні.

Також постпред України засудив спроби Росії різними методами “легітимізувати незаконну окупацію АРК, в тому числі шляхом проведення на окупованих територіях так званого референдуму щодо поправок до російської конституції”.

На сайті представництва Росії опубліковано виступ посла Росії Геннадія Гатилова під час інтерактивного діалогу з Бачелетом, проте в тексті про анексований Крим не згадується.

Раніше на 43-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві Клименко повідомив, що Росія здійснює військові злочини в Криму, а також порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.