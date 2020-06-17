Україна приєдналася до Гаазької конвенції, яка дозволить тиснути на РФ щодо Криму

10:01 02.07.2020   Крым

Україна офіційно приєдналася до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройних конфліктів від 1954 року.

Процес був завершений 30 червня, повідомляється на сайті постійного представництва України в ЮНЕСКО, передає OBOZREVATEL.

У відомстві підкреслили, що це надасть додаткові можливості для захисту культурної спадщини в анексованому Криму.

Також приєднання до конвенції дозволить тиснути на Росію, надаючи можливість введення кримінальної відповідальності за незаконні дії на півострові.

Стаття 9 Другого протоколу передбачає, що сторона, яка повністю або частково окупувала територію іншого боку, не повинна здійснювати:

будь-який незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконну передачу права власності на культурну цінність;

будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не потрібно виключно для охорони, обліку або збереження культурної цінності;

будь-які модифікації або зміна виду використання культурної цінності, метою яких приховування або знищення доказів культурного, історичного або наукового характеру.

Також, згідно з цією статтею, будь-які археологічні розкопки культурних цінностей на окупованій території, їх модифікації або зміна виду їх використання здійснюються, якщо тільки дозволять обставини, в тісній співпраці з компетентними національними органами окупованої території.

У разі знищення або присвоєння в великих масштабах культурних цінностей, одна зі сторін може визнати такі дії кримінальними злочинами і вимагати відповідного покарання.

 



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