В МЗС Франції кажуть про можливість нових санкцій ЄС проти Туреччини

09:45 02.07.2020   Турция

В МЗС Франції допускають можливість нових санкцій ЄС проти Туреччини.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час слухань у парламенті.

За його словами, про це питання говоритимуть на термінових переговорах міністрів закордонних справ країн-членів ЄС щодо майбутніх відносин блоку з Туреччиною, які скликають з ініціативи Франції.

"На наше прохання, 13 липня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, присвячена обговоренню виключно турецького питання. ЄС вже запровадив санкції проти Туреччини у зв’язку з несанкціонованою буровою діяльністю в економічній зоні Кіпру. Може бути розглянута можливість нових санкцій", - зазначив Жан-Ів Ле Дріан.

Нагадаємо, останніми тижнями відносини між Анкарою та Парижем похолоднішали після того, як Париж розкритикував військову підтримку Туреччиною міжнародно визнаного уряду в Лівії та її роль у конфлікті в Сирії. Бурхливі операції Туреччини у східному Середземномор'ї також є причиною суперечки.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Туреччину в "небезпечній грі" в Лівії. Туреччина відповіла, що у Макрона "затьмарений розум".

Сьогодні посол Туреччини у Франції заявив, що Париж поінформував НАТО про припинення своєї участі у військово-морській операції в Середземному морі після того, як розслідування інциденту між французькими і турецькими військовими кораблями не підтвердило претензій Парижа.



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