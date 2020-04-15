Меркель: Німеччина вважає за потрібне реалізувати "Північний потік-2", Україна повинна зберегти роль транзитера газу

11:15 02.07.2020   Украина

Німеччина продовжує розглядати проект “Північний потік-2” як економічний і вважає за потрібне його завершити.

Про це заявила в середу канцлерка ФРН Ангела Меркель, відповідаючи на запитання парламентарів, зазначає УНН.

“Ми думаємо, що завершити проект — правильно, і в цьому дусі ми працюємо”, — сказала вона. За словами Меркель, екстериторіальні санкції, якими погрожують США, “не відповідають розумінню (питань) права”, яке існує в Німеччині.

“Ми маємо справу з економічним проектом, у якого є політичні аспекти”, — зазначила вона. Канцлерка додала, що після введення “Північного потоку-2” в експлуатацію Україна обов’язково повинна зберегти роль транзитера газу.

Сьогодні раніше, статс-секретар у МЗС ФРН Нільс Аннен на засіданні комітету Бундестагу з економіки та енергетики, присвяченому темі будівництва газопроводу “Північний потік-2” і збереження енергетичного суверенітету Європи заявив, що можливі нові санкції США щодо “Північного потоку-2” націлені на зупинку реалізації проекту, який реалізується відповідно до законодавства Євросоюзу, і тому неприйнятні.



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