Посол України нагадав євродепутату про відповідальність за "кримський вояж"

09:30 02.07.2020   Крым

Посол України у Франції Олег Шамшур дорікнув євродепутату Тьєррі Маріані у хвастощах нехтуванням міжнародного права і запевнив, що гідна оцінка цивілізованого світу не забариться.

Про це Шамшур написав у Twitter, передає  Укрінформ.

«Пане Тьєррі Маріані, ми вас почули. Хочемо запевнити, що жоден із ваших кримських подвигів ніколи не залишатиметься без нашої реакції. Продовжуйте далі вихвалятися тим, як ви топчете принципи міжнародного права. Весь цивілізований світ дасть вам гідну оцінку. #CrimeaIsUkraine», - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що посольство Франції в Україні чітко та рішуче зреагувало на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту до анексованого РФ Криму, назвавши його «особистою ініціативою», а анексію півострова Росією – незаконною.

Напередодні перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова привернула увагу посла до неприпустимості контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Джапарова звернулася з проханням офіційно зреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму.

Тьєррі Маріані вже не вперше відвідує окупований Росією український Крим. Через це, зокрема, прокуратура в Україні порушила кримінальну справу проти нього за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію, а СБУ забороняла йому в'їзд до країни.

Читайте також: Європарламент має відреагувати на "вояж" французьких депутатів до Криму - посол Точицький

Маріані відомий своєю активною прокремлівською позицією, він є співголовою асоціації «Франко-російський діалог», яка лобіює кремлівські інтереси у Франції.



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