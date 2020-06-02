Установче засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів відбулось у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

"1 липня під головуванням першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової у форматі відеоконференції відбулося установче засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основним завданням ініційованого МЗС формату буде координація міжнародної адвокаційної діяльності усіх причетних акторів – органів державної влади, громадянського суспільства та родичів політв’язнів.

"Ми зосереджуємося на координації зовнішньополітичних дій, які сприятимуть посиленню міжнародного тиску з метою звільнення незаконно утримуваних Росією осіб та захисту їхніх прав в ув'язненні", - наголосила Джапарова.

Учасники засідання обговорили актуальний стан справ у питанні незаконно утримуваних РФ осіб та захисту їхніх прав в ув’язненні, а також окреслили завдання на найближчу перспективу. Зокрема, у межах міжнародних подій та заходів до кінця 2020 року планується висвітлення фактів порушень прав людини з боку РФ та застосування репресивних практик до громадян України на тимчасово окупованих територіях, поінформували в МЗС.

У засіданні взяли участь представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офісу Президента, Постійного представництва Президента України в АР Крим, уповноваженого ВР з прав людини, Меджлісу кримськотатарського народу, неурядових громадських правозахисних організацій, а також родичі незаконно утримуваних осіб.