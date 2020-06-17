Затримали засудженого за держзраду кримського ексдепутата Ганиша

08:15 02.07.2020   Крым

Колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша, засудженого до 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради, затримано.

Про це повідомляє прокуратура АРК у Telegram, передає Укрінформ.

"За сприяння прокуратури автономії затримано колишннього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, засудженого до 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради. На момент набрання вироку суду законної сили, засуджений не перебував під вартою та до цього часу безпідставно продовжував перебувати на волі, зараз Василя Ганиша затримано і поміщено до державної установи «Київський слідчий ізолятор»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прокуратура Київської області, з березня 2020 року працівниками Білоцерківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області не вжито заходів до виконання вироку Дніпровського районного суду міста Києва, яким ексдепутата Верховної Ради АРК засуджено до 12 років позбавлення волі за держзраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Під час ухвалення судом вироку він не перебував під вартою і до цього часу безпідставно був на волі.

Повідомляється, що начальнику Головного управління Нацполіції в Київській області прокуратурою внесено вказівку. Проводиться службове розслідування з метою встановлення працівників поліції, з вини яких допущено порушення, та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.



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