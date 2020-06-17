По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 28 - 30 июня прошли следующие мероприятия:

1. В Ставропольском крае группы специального назначения и личный состав военной полиции Южного военного округа провели совместное тактико-специальное учение.

Подразделения спецназа и военной полиции на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию, осуществили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Для освобождения «заложников» штурмовые отряды блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника.

В специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», оснащенные модулем дистанционного управления пулеметом «Корд».

2. Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне совершили марш свыше 200 км на военной технике по пересеченной местности и прибыли на полигон Серноводский в Ставропольском крае для проведения двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой.

Подразделения приступили к подготовке маневренной обороны и наступления на общевойсковом полигоне. Военнослужащим предстоит проводить боевые операции друг против друга с высадкой тактического воздушного десанта в рамках двустороннего учения.

В учении задействовано более тысячи военнослужащих ЮВО и около 250 единиц техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установки, бронетранспортеры БТР-82А. Для высадки десанта в район выполнения боевой задачи и прикрытия войск будут задействованы вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

3. Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» Южного военного округа нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим боевой порядок самолетов на стоянках базирования аэродрома условного противника.

Во время вылетов летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около тысячи снарядов к авиационной пушке.

Выполнение задачи было осложнено тем, что летчики действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности.

В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

4. Военные специалисты мобильных многопрофильных госпиталей Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске Республики Дагестан, в полном составе приняли участие общероссийском голосование по вопросам одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.

Голосование было организовано на избирательных участках, расположенных на территории соединений Южного военного округа, дислоцированных в Дагестан.

Всего в голосовании приняло участие свыше 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов Южного и Западного военных округов.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

5. Спецназ Южного военного округа на Ставрополье получил партию из 10 новейших капсульных автомобилей КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава. Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в современных вооруженных конфликтах.

6. В рамках двусторонних батальонно-тактических учений тактические группы мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Чечне приступили к совершению марша на полигон в Ставропольском крае.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения ЮВО совершат марш свыше 200 км на военной технике комбинированным способом: колесная техника будет передвигаться по дорогам общего назначения, а гусеничный транспорт пройдет весь путь по полевым, грунтовым дорогам, не нарушая целостности посевных полей.

После совершения марша две батальонные тактические группы ЮВО на общевойсковом полигоне проведут боевые операции «друг против друга» с высадкой тактического воздушного десанта в рамках двустороннего батальонного тактического учения. Для высадки десанта в район выполнения боевой задачи и прикрытия войск будут задействованы вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

В учении принимают участие около тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано более 250 единиц техники, в том числе: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, буксируемые миномёты «Сани», бронеавтомобиль «Рысь», КАМАЗы 5350, буксируемые артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82А и вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ.

7. Экипажи боевых вертолетов Южного военного округа выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на больших и предельных высотах вдоль Кавказского хребта.

Наиболее подготовленные экипажи армейской авиации выполнили полетные задания на высоте до 4 тыс метров от земли.

Сложность этих полетов заключается в том, что воздух при таких подъемах становится более разреженным, происходит резкий перепад температур, изменяется метеорологическая обстановка, появляется турбулентность. На подобных высотах замедляется производительность радиоаппаратуры, а управление авиационной техникой усложняется.

Перед началом занятий по сложному пилотированию на новых боевых летательных аппаратах каждый пилот отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах.

Помимо задач по предназначению, летный состав отрабатывает действия при возникновении нештатных ситуаций в горной местности, таких как отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Всего в полетах в экстремальных условиях принимают участие 15 экипажей вертолетов ЮВО.

8. Около 10 единиц современной мототранспортной техники (квадроциклы) высокой проходимости поступили на вооружение центра подготовки разведчиков полигона Дарьял Южного военного округа в Северной Осетии.

Разведчики ЮВО будут активно применять армейские квадроциклы, в первую очередь, при решении разведывательных и дозорных задач, в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций.

Военнослужащие, допущенные к управлению высокопроходимой мототранспортной техникой, прошли специальный курс обучения и получили допуск к её эксплуатации в полевых условиях и в населенных пунктах.

Квадроциклы полигона Дарьял впервые приняли участие в параде Победы 24 июня с.г. и проехали в строю механизированной колонны по главной площади города Владикавказа.

9. Снайперы мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне уничтожили беспилотную авиацию условного противника на полигоне Гвардеец. Учение прошло в рамках освоения новой методики по борьбе с беспилотной авиацией.

Беспилотники условного противника были обнаружены с помощью новейших радиолокационных станций «Борисоглебск-2» до их подлета к объектам, после чего снайперы соединения ЮВО получили задачу уничтожить летающие объекты. Освоение новой тактики стрельбы по беспилотникам условного противника осуществляется из замаскированных огневых позиций.

Тренировки проходят совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В состав сводного отряда по борьбе с беспилотной авиацией входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

10. В местах дислокации соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе дежурными сменами расчётов противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями беспилотной авиации проведено совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов авиации условного противника.

В роли противника выступили расчеты беспилотных летательных аппаратов из состава подразделений ЮВО, дислоцированных в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

В ходе учения расчёты дежурных смен постов ПВО ЮВО осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны.

Целью данного планового мероприятия боевой подготовки стала отработка организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по местам дислокации соединений и воинских частей ЮВО.

11. Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа на Кубани в ходе проведения месячника «Армия против наркотиков» продемонстрировали молодым водителям, пришедшим в воинские части ЮВО и завершившим прохождение двухнедельного карантина, приемы экстремального и контраварийного вождения.

Занятия прошли на специально оборудованном автодроме на территории военного полигона Молькино, который предназначен для отработки высшего водительского мастерства.

Во время практических занятий сотрудники ВАИ подробно рассказали об устройстве автомобиля, работе его вспомогательных систем, рассмотрели способы торможения, проезд неровностей, прохождение поворотов и другое.

Водители под руководством сотрудников военной автоинспекции также получили навыки экстремального торможения, маневрирования задним ходом, движения «змейкой» на грузовых автомобилях.

Всего военными автоинспекторами в течение июня в зоне ответственности проведено пять практических конференций с привлечением свыше 3 тыс. человек.