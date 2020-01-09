Европарламент открестился от евродепутатов, приехавших в оккупированный Крым
|21:10 01.07.2020
|Крым
Европарламент дистанцировался от французских евродепутатов, которые находятся с визитом в оккупированном Крыму.
Об этом заявил спикер Европарламента в комментарии изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".
"Если это подтвердится, то речь идет о частном визите, который никоим образом не обязывает парламент", - заявил пресс-секретарь.
"Это не официальная делегация Европейского парламента", - настаивает он.
Как сказано в заявлении председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макалистера и Томаса Тобе, сопредседатели группы ЕП по поддержке демократии и координации выборов, ни один отдельный член Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать избирательный процесс по случаю конституционного референдума в РФ от его имени.
"Поэтому любой член Европейского парламента, который решил наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или незаконно анексованому полуострове, где Европейский Союз не признает проведение этих консультаций, сделал это по собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах не должен каким-либо заявлением или действием ассоциировать свое участие с Европейским парламентом", – говорится в заявлении.
Ранее представитель Украины при ЕС обратился к руководству Европарламента с призывом осудить визит французских евродепутатов в оккупированный Крым.
Николай Точицкий отмечает, что такая поездка отдельных евродепутатов в Крым является нарушением законодательства Украины и противоречит официальной позиции ЕС по поддержке территориальной целостности Украины.
Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты собрались с трехдневным визитом в оккупированный Крым, который запланирован с 30 июня по 2 июля.
Возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
В Украине прокуратура уже возбуждала уголовное производство в отношении аналогичного визита Мариани и его коллег в 2016 году.
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