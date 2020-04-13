Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото

20:45 01.07.2020   Греция

Судостроительная компания ΟΝΕΧ Νeorion Shipyards, базирующаяся на острове Сирос (Греция), и Israel Shipyards Ltd из Хайфы (Израиль) заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы предложить греческим ВМС совместный проект корветов нового поколения класса "Фемистокл" (Themistocles).

Как уточняет Naval News со ссылкой на заявление представителей компаний, обе верфи намерены тесно сотрудничать для продвижении нового корвета на международном рынке. При этом производство планируется вести как в Греции, так и в Израиле, пишет flotprom.ru.

Отмечается, что "Фемистокл" объединяет последние технологические наработки греческой, израильской и американской судостроительной промышленности.

"Для ONEX Neorion и Israel Shipyards Ltd название "Фемистокл" символизирует общие принципы, культуру и ценности народов, основанные на идеалах свободы, демократии и единства", – говорится в совместном заявлении греческой и израильской компаний.

Фемистокл был видным афинским государственным деятелем и военачальником, сыгравшим значительную роль во время Греко-персидских войн. Именно благодаря его стратегии в ходе битвы при Саламине в 480 году до н.э. греческий флот победил силы Ксеркса, имевшие значительное преимущество в количестве кораблей.

Представители Israel Shipyards Ltd в беседе с Naval News признали, что за основу "Фемистокла" взят израильский проект новых корветов класса Sa'ar 72, которые должны прийти на смену кораблям типа Sa'ar 4.5. В конструкцию внесены изменения в соответствии с потребностями греческого флота.

Корвет класса "Фемистокл" при длине корпуса 72 метра будет иметь водоизмещение около 800 тонн. Он сможет развивать скорость до 30 узлов. На борту предусмотрено размещение вертолета среднего класса. Вооружение и радиоэлектронные системы адаптируют под запросы конкретного заказчика.

Напомним, что в начале июня парламент Греции одобрил пакет программ, направленных на усиление национальных ВМС. Это решение принято в свете очередного ухудшения отношений с Турцией.

Корвет класса "Фемистокл" (Греция–Израиль). Фото: Naval News



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