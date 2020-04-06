Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає блокування українських ЗМІ в окупованому Криму незаконним і закликає ОБСЄ фіксувати порушення права жителів півострова на доступ до інформації.

Як пише Укрінформ, про це у Facebook інформує Офіс омбудсмена.

"Людмила Денісова звернулася до голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з проханням вжити заходів для документування вказаних порушень та поінформувати всі сторони про незаконність обмеження прав мешканців АР Крим та м. Севастополь на доступ до незалежних засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даними правозахисників, станом на червень 2020 року на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя заблоковано 30 українських інформаційних сайтів, 2 соціальні мережі та радіостанції.

У цьому зв'язку омбудсмен наголосила, що Статтею 19 Загальної декларації прав людини закріплено право на доступ до інформації. Водночас Декларацією Комітету міністрів Ради Європи "Про свободу вираження поглядів та інформації" передбачено зобов’язання держав-учасниць захищати від порушень право на свободу вираження поглядів та інформації, а також заохочувати різноманітність засобів масової інформації та плюралізм інформаційних джерел.

Як повідомлялося, Кримська правозахисна група за результатами проведеного в червні моніторингу поінформувала, що у семи населених пунктах окупованого Криму провайдери повністю блокують 30 українських інформаційних сайтів, а також дві соцмережі. Крім того, щонайменше 4 українські інформаційні сайти у цих провайдерів доступні лише частково.