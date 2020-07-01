НАТО открыло новую военную базу в граничащей с Россией стране / Фото
|20:00 01.07.2020
|Россия
В Эстонии в военном городке Тапа во вторник, 30 июня, открылся комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных сил союзников по НАТО.
Согласно решению Альянса, подобные центры должны быть созданы в странах Балтии, а также в Польше, Болгарии и Румынии. Строительство обошлось в 20 миллионов евро – эти средства были выделены из бюджета НАТО, пишет ghall.com.
Традиционная ленточка была не разрезана, а в буквальном смысле слова намотана на гусеницы британского танка, словно кишки вражеской пехоты. Новый комплектационный центр – это одиннадцать модульных зданий, а также площадки для танков и другой бронетехники, передает “Актуальная камера”.
Отдельный объект – дорога для танков, по которой боевые машины могут попадать прямо на Центральный полигон Сил обороны, минуя общественные дороги.
“Чем больше возможностей для бронетехники мы, Силы обороны, здесь создаем, тем больше у нас возможностей принимать здесь наших союзников с их бронетехникой”, – сказал подполковник, начальник штаба 1-й бригады Антти Вильясте.
Начинку корпусов можно менять, превращая то или иное здание в штаб, кухню, ремонтные мастерские и, разумеется, казармы для личного состава. Размеры корпусов позволяют расположить там крупную технику – например, в кухонный корпус могут заезжать полевые кухни. Отопление таких корпусов зимой, разумеется, недешево. Зато они вдвое дешевле традиционных панельных строений, в том числе за счет расходов на обслуживание.
“Эти дома спроектированы так, чтобы минимизировать расходы на их обслуживание. То есть, если они пустуют, то и расходы сокращаются до минимума”, – пояснил руководитель проекта компании Nordecon Прийт Мурманн.
По словам министра обороны Юри Луйка, НАТО внимательно следит за тем, как расходуются средства Альянса.
“Если во времена холодной войны государствам-членам выделялись огромные суммы, которые шли на строительство крупных объектов, то сегодня НАТО гораздо более острожно выделяет деньги. Это нельзя даже сравнить с Евросоюзом, который постоянно строит гигантские объекты”, – сказал министр обороны Юри Луйк.
Открытый во вторник, 30 июня, комплектационный центр, а также построенные ранее казарма и столовая в военном городке Тапа обошлись в 20 миллионов евро, при этом из шести стран, в которых такие центры должны быть построены, Эстония стала первой, завершившей строительство. Правда, в случае реального военного конфликта вся база в Тапа вместе с прибывшими на подмогу силами союзников превратится в идеальную цель. Силы обороны не раскрывают деталей того, как планируется защищать столь крупный объект – что делать, военная тайна.
Фото с сайта ghall.com
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