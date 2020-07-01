СБУ получила списки причастных к организации очередного незаконного референдума в Крыму
|19:45 01.07.2020
|Крым
Список всех лиц, причастных к организации незаконного проведения референдума в аннексированном Крыму был отправлен в Службу безопасности Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская журналистка Марианна Присяжнюк. По ее словам, она отправила полный список вместе с соответствующим заявлением об уголовном правонарушении, пишет ghall.com.
“Собрала и отправила списки всех причастных к организации незаконного проведения референдума в Крыму, соответствующего признакам, указанным в статье 111 УК Украины про совершение государственной измены, в соответствующий орган досудебного следствия. Служба безопасности Украины – работайте!!!” – написала Присяжнюк.
Она также добавила, что в ближайшие дни в дипломатические представительства будут отправлены списки новых кандидатов на персональные санкции в связи с проведением “референдума”.
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