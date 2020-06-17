Ракетный комплекс «Бал» ЧФ России в ходе учения на полигне Опук уничтожил морскую цель
|19:30 01.07.2020
|Крым
Расчёт берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провёл тактическое учение с выполнением ракетной стрельбы по морской цели на межвидовом полигоне боевой подготовки Опук в Крыму.
В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей, пишет прессс-служба Минобороны РФ.
После обнаружения надводного корабля условного противника боевые расчёты получили сигнал на применение ракетного оружия и выполнили стрельбу по цели.
В результате точного попадания цель была уничтожена.
Роль корабля условного противника выполняла надводная мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями.
Стрельба проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота в целях совершенствования практических навыков военнослужащих при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.
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