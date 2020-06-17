ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели

19:15 01.07.2020   Абхазия

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках проводимого полевого выхода на полигоне Майкопский в Краснодарском крае, провели боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами из орудий современных танков Т-72Б3.

В ходе первого в летнем периоде обучения полевого выхода танковые экипажи с места и в движении поразили из орудий боевых машин более 250 появляющихся и движущихся мишеней, а также около 40 воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд», установленного на Т-72Б3. При боевой стрельбе в ночное время суток танкисты применяли современные приборы ночного видения ТВН-5. Максимальная дальность до объектов стрельбы составляла 2 тыс. м, дистанция ведения огня в движении – 700 м, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

При проведении боевых стрельб экипажами бронемашин было израсходовано около 300 танковых снарядов.

Также в ходе проведения стрельб механики-водители Т-72Б3 совершенствовали свои навыки по вождению танков на труднопроходимой пересеченной местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и др. В общей сложности за время полевого выхода танкистам военной базы ЮВО предстоит проехать по полигону расстояние протяженностью более 1 тыс км.

Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения, задействовано до 40 единиц бронемашин.

2. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в непризнанной Абхазии, выполнили сплошную очистку полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов с использованием минно-розыскных собак.

Военнослужащие в современных защитных костюмах сапера «Сокол» осуществили поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как: искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели «ИМПС».

Все опасные находки военнослужащие уничтожили на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Работы на полигонах проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Всего в рамках разминирования полигонов саперы с собаками исследовали территории общей площадью около 12 га. Большая часть поисковых работ проходила в горно-лесистой местности.

Первые минно-розыскные собаки поступили в подразделение соединения
 два года назад из центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области и теперь активно применяются по своему предназначению.

3. В рамках подготовки к пожароопасному периоду на российской военной базе Южного военного округа в непризнанной Республике Абхазия проведено специальное пожарно-тактическое учение.

Военнослужащие пожарной команды базы, получив сигнал «пожар», выехали к месту чрезвычайной ситуации (ЧС). Специалисты отработали действия при ликвидации возгорания на различных объектах, в т.ч. на технических территориях, хранилищах, на складах горючих материалов и жилой зоне, а также при эвакуации условно пострадавших.

К учению привлекалось более 50 военнослужащих ЮВО, были задействованы пожарные машины АЦ-6-40 (автоцистерна вместимостью 6 т воды с выдачей 40 л воды в сек.) на базе автомобиля КамАЗ.

Также военнослужащими организовано взаимодействие с подразделениями управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района, полностью отработан порядок взаимодействия при угрозе возникновения ЧС.

Кроме того, военнослужащие ЮВО очистили от сухой травы учебные полигоны и прилегающую к объектам территорию базы. В парках боевых машин обеспечено содержание средств пожаротушения, с военнослужащими проведены инструктажи.



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