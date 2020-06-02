Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством ВС РФ

19:00 01.07.2020   Россия

В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 30 июня состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил, на котором были подведены итоги первого полугодия.

Начиная работу, министр обороны подчеркнул, что ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на Вооруженные Силы. План подготовки зимнего периода обучения выполнен практически в полном объеме. На летний период перенесена только незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за границу, пишет ЦАМТО.

Глава военного ведомства коротко остановился на основных моментах.

Продолжается плановое перевооружение армии и флота. С начала текущего года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолетов и вертолетов, свыше ста сорока боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей. Приняты в боевой состав ВМФ РПКСН «Князь Владимир» и два судна обеспечения.

В течение зимнего периода обучения проведено свыше тысячи двухсот мероприятий боевой подготовки войск.

В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4% увеличен показатель налета. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,2 раза.

Обеспечено присутствие Вооруженных Сил в стратегически важных регионах мира.

В первом полугодии самолетами дальней авиации выполнено 9 полетов на воздушное патрулирование.

Корабли Военно-морского флота продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана.

В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 – в дальней морской зоне.

Планово развивается система базирования Вооруженных Сил.

Силами Военно-строительного комплекса в первом полугодии возведено 1680 зданий и сооружений, в том числе 20 многофункциональных медицинских центров, позволяющих оказывать медицинскую помощь двум тысячам больных коронавирусной инфекцией.

С 1 июня в войсках начался летний период обучения. В ходе него спланировано провести более пятнадцати с половиной тысяч различных мероприятий боевой учебы.

Основное внимание будет уделено подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Без срывов идет призывная кампания. В военные комиссариаты поставлено более двух млн. медицинских масок, свыше 230 тыс. тест-систем, а также бесконтактные термометры.

На сборных пунктах проводятся барьерный контроль и плановые дезинфекционные мероприятия.

С 20 мая в войска отправлено более тридцати четырех тысяч призывников. Все они прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные.

Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами.

По прибытии в воинские части они помещаются на двухнедельный карантин в отдельные казармы.

Плановое поступательное развитие Вооруженных Сил и повышение уровня их качественного состояния будет продолжено и во втором полугодии.

Министр обороны отметил, что Вооруженные Силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день проголосовало более девяноста процентов всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооруженных Сил, численность которых составляет около одного миллиона человек (956 тыс. 206 чел.).

Военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля.

В качестве примера министр обороны привел фрегат «Адмирал Григорович», который сегодня утром прибыл с боевой службы, и его экипаж голосует в г.Новороссийске.

«У меня нет сомнений, что в ходе общероссийского голосования военный электорат проявит высокую гражданскую зрелость», – сказал министр.

Глава военного ведомства подробно рассказал о Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих.

По случаю Дня Военно-морского флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

Всего в торжествах будет задействовано порядка двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание всех должностных лиц на строгое соблюдение всего комплекса противоэпидемических мер с тем, чтобы исключить любые риски для здоровья участников парадов.

В тематической части селекторного совещания были рассмотрены два вопроса.

Первый касался выполнения опытно-конструкторской работы «Лиана» в части подсистемы «Пион-НКС».

Министерство обороны продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения.

Решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники.

Проблемные вопросы, в том числе по срокам создания и запуска космического аппарата «Пион-НКС», неоднократно рассматривались на селекторных совещаниях.

В ноябре прошлого года был даже утвержден график завершения изготовления данного аппарата.

Сегодня обсудим, как он выполняется, – обратился к разработчикам аппарата министр.

И второй важный вопрос, вынесенный для рассмотрения на совещании, был связан с организацией в войсках противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ.

В 2017 году была утверждена система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.

Эта система позволяет выявлять потребителей наркотиков до их призыва на военную службу или заключения с ними контракта.

Отдельно предусматривается проверка на наркотическую зависимость поступающих в военные вузы.

Ежегодно необходимые обследования проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов.

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, в рамках которой каждый год в июне проводится Всеармейский месячник «Армия против наркотиков!».

На этот раз в нем приняло участие более миллиона военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

В ходе селекторного совещания по видеоконференцсвязи состоялось заслушивание докладов должностных лиц видов и родов войск, военных округов и Северного флота, а также из Сирийской Арабской Республики об итогах работы по различным направлениям, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.



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