Запасы свободных денег у россиян рухнули до исторического минимума

18:45 01.07.2020   Россия

Финансовое положение российских домохозяйств продолжает катиться по наклонной вниз, несмотря на окончание периода нерабочих дней и обещанные правительством выплаты для безработных и семей с детьми.

По итогам мая объем «свободных денег» на руках у средней российской семьи сократился на 6,3% относительно апреля, а в годовом выражении рухнул на 39,4%, показало исследование холдинга «Ромир», пишет finanz.ru.

Свободные деньги - эта сумма, которая остается после всех обязательных расходов, включая покупку продуктов питания, оплату услуг ЖКХ, транспорта и связи. На май-2020, по расчетам «Ромира», она составила 17,7 тысячи рублей, что стало «самым низким значением для этого месяца за всю наблюдаемую историю».

Речь идет деньгах, которые могут быть отложены в виде сбережений, или потрачены на выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования, другие крупные покупки, образование, медицину, развлечения или отдых.

Год назад эта сумма составляла 29,2 тысячи рублей, в 2018-м - 24,9 тысячи, в 2017-м - 20,9 тысячи.

Кризис в кошельках усугубился, даже несмотря на то, что в мае начиналось снятие карантинных мер и постепенное восстановление экономической активности. «Есть существенные риски того, что даже после снятия всех ограничений благосостояние граждан будет на более низком уровне, чем до эпидемии COVID-19 и снижения цен на нефть», - констатируют эксперты «Ромира».

Эпицентром кризиса доходов стали регионы, где зарплаты и без того низкие, а возможности для трудоустройства - скудные. В городах с населением до 500 тысяч человек объем «свободных денег» у потребителей рухнул почти в 2 раза год к году (-47,9%). В городах-миллионниках семьи потеряли в среднем каждый третий рубль свободных денег (-35,2%), а в средних городах (0,5-1 млн жителей) - каждый четвертый (-26,6%).

Данные Росстата об уровне жизни, доступные пока только за апрель, не фиксируют значительных проблем. Согласно статистике, номинальная средняя зарплата в России даже выросла - на 1%. В реальном выражении - с учетом инфляции - заработки ушли лишь в небольшой минус (на 2%).

По оценке Высшей школы экономики, во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 21,8%. Это вдвое больше пиковых значений как кризиса 2008-09 гг, так и рецессии 2015-16 гг: тогда максимальное падение достигало 10,7% и 9,5% соответственно (декабрь-2008 и август-2016).

По итогам года спад доходов может оказаться двузначным и более чем втрое превысить прогноз Минэкономразвития, которое предрекает россиянам потерю 3,8% дохода с учетом инфляции и обязательных платежей, полагают в ВШЭ.

Меры поддержки, анонсированные правительством и президентом, выглядят мизерными по сравнению с масштабом кризиса в кошельках: пакет помощи апреля и начала мая покрывает лишь одну десятую от потерянных населением доходов (2,2 процентного пункта).

В мае власти анонсировали дополнительные вливания на 250,3 млрд рублей, включая спецдоплаты соцработникам, повышение пособий по уходу за ребенком (до 6751 рубля), выплаты на детей (5-10 тысяч рублей), возврат налогов самозанятым (в среднем 3 тысячи рублей на человека) и повышение минимального пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей.

Эти меры компенсируют еще меньше - 1,6 п.п. от выпавших доходов. По итогам года люди обеднеют в реальном выражении на 8,2-12,1%, прогнозирует ВШЭ. Это отбросит уровень жизни на 12 лет в прошлое: доходы вернутся на уровни 2008 года.



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